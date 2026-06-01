Despar Nord punta sul locale e investe sul territorio
Despar Nord investe sul territorio e rafforza la presenza in Emilia-Romagna, considerata una delle aree chiave per lo sviluppo della grande distribuzione organizzata. La catena punta sul locale per espandere i punti vendita e consolidare la propria presenza nella regione. La strategia si concentra sull’investimento nel territorio, senza specificare cifre o nuovi aperture. La regione continua a essere un mercato prioritario per l’azienda, che intende rafforzare la propria rete commerciale.
L’ EMILIA-ROMAGNA si conferma uno dei territori chiave per la crescita della grande distribuzione organizzata. In una fase in cui i consumi delle famiglie restano sotto pressione e il commercio al dettaglio continua a confrontarsi con margini di profitto compressi e costi elevati, ci sono insegne che scelgono di rafforzare la propria presenza investendo sulla rete, sull’occupazione e sulle filiere locali. È il caso di Despar Nord, che nel 2025 ha registrato in Emilia-Romagna ricavi al pubblico superiori a 442 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Dietro alla crescita c’è un piano di sviluppo che ha portato sul territorio investimenti per oltre 40 milioni di euro, destinati sia a nuove aperture sia all’ammodernamento della rete esistente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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