Durante la fiera Abc Fashion Event, il distretto calzaturiero del fermano ha presentato l'obiettivo di ottenere il riconoscimento del marchio Igp per le calzature Made in Fermo e Macerata. La richiesta mira a rafforzare la posizione sul mercato e a ottenere ricadute positive sul territorio locale. La presentazione si è concentrata sulle nuove strategie di crescita e sulla valorizzazione del marchio.

Nuovi paradigmi di crescita per il distretto calzaturiero del fermano che passa anche dal riconoscimento del marchio Igp per la calzatura Made in Fermo e Macerata. È quanto è emerso nel corso del talk che si è svolto ieri mattina all’interno della fiera Abc Fashion Event al Fermo Forum dedicata agli accessori e alle tecnologie per borse e calzature. L’assesore regionale Giacomo Bugaro ha illustrato le misure a sostegno del settore calzaturiero: "La Regione Marche, assieme alla Camera di Commercio delle Marche, diamo agli espositori dei voucher per partecipare. L’iniziativa dell’Igp è un altro motivo di orgoglio e può essere un veicolo per consolidare questo mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fiera Abc Fashion Event . Il distretto calzaturiero punta sul marchio Igp: "Ricadute sul territorio"

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