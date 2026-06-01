Delrio | ‘usare le immagini delle devastazioni di Parigi per sostenere la remigrazione è propaganda’

Delrio ha commentato che utilizzare le immagini delle devastazioni di Parigi per sostenere la remigrazione rappresenta propaganda. Ha affermato che nessuna remigrazione può rafforzare una comunità e che questa non sostituirà altre strategie di integrazione. La dichiarazione si inserisce in un dibattito pubblico sulle politiche migratorie e sull’uso delle immagini per influenzare l’opinione pubblica. Nessun dettaglio su eventuali reazioni o risposte da parte di altri esponenti politici.

Graziano Delrio (Pd) scrive fu Facebook; “Le devastazioni avvenute a Parigi dopo la vittoria del PSG in Champions League sono gravi e vanno condannate senza ambiguità. Chi incendia auto, saccheggia negozi o aggredisce le forze dell’ordine deve rispondere delle proprie azioni. Sempre. Ma usare quelle immagini per sostenere che il problema siano le seconde o terze generazioni, e che la soluzione sia la remigrazione, significa compiere un salto che appartiene più alla propaganda che alla politica. È la strada scelta da Vannacci, Salvini e Le Pen: trasformare ogni episodio di violenza nella prova di una teoria già scritta. Una teoria secondo cui il degrado dipende dall’origine delle persone e non dai fallimenti della politica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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