Parigi le immagini della notte di paura per la festa Psg | incidenti feriti e arrestati

Da panorama.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i festeggiamenti notturni a Parigi per la vittoria del PSG in Champions League, si sono verificati incidenti che hanno causato feriti e arresti. La polizia ha riferito di diversi interventi per gestire la situazione, con alcuni partecipanti coinvolti in comportamenti violenti o pericolosi. Sono stati segnalati anche danni a proprietà pubbliche e private. Nessun dettaglio specifico sui numeri di feriti o arresti è stato reso noto.

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Gravi incidenti si sono verificati nella notte di festeggiamento a Parigi per la seconda vittoria della Champions League da parte del Psg. Incidenti che erano attesi dopo quanto accaduto un anno fa (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

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