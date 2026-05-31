Parigi le immagini della notte di paura per la festa Psg | incidenti feriti e arrestati
Durante i festeggiamenti notturni a Parigi per la vittoria del PSG in Champions League, si sono verificati incidenti che hanno causato feriti e arresti. La polizia ha riferito di diversi interventi per gestire la situazione, con alcuni partecipanti coinvolti in comportamenti violenti o pericolosi. Sono stati segnalati anche danni a proprietà pubbliche e private. Nessun dettaglio specifico sui numeri di feriti o arresti è stato reso noto.
Gravi incidenti si sono verificati nella notte di festeggiamento a Parigi per la seconda vittoria della Champions League da parte del Psg. Incidenti che erano attesi dopo quanto accaduto un anno fa (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it
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