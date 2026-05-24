La propaganda russa avrebbe tentato di usare la piattaforma Bluesky per diffondere contenuti contro l’Ucraina. Secondo il New York Times, questa strategia rappresenta un approccio diverso rispetto alle campagne di influenza online più note. Non ci sono dettagli su come siano stati utilizzati specificamente i contenuti o le modalità di diffusione. La notizia si basa su ricostruzioni e analisi di fonti investigative.

Secondo quanto ricostruito dal New York Times, la propaganda russa avrebbe sperimentato su Bluesky una modalità diversa rispetto al repertorio più noto delle campagne di influenza online. Via i profili falsi, le reti automatizzate o i contenuti artificialmente amplificati, dentro account reali violati e usati per pubblicare video e articoli contraffatti, costruiti per apparire come contenuti giornalistici occidentali. La piattaforma ha dichiarato di aver individuato e rimosso fino a un paio di migliaia di post sospetti, pubblicati a ondate a partire da aprile e proseguiti almeno fino alla scorsa settimana, definendo le operazioni di influenza russe un problema che riguarda l’intero settore e spiegando di dedicare risorse significative all’individuazione e all’interruzione di campagne coordinate e non autentiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La propaganda russa prova a usare Bluesky contro l’Ucraina. Ecco come

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Russia claims it has proof Ukraine aimed drone at Putin residence

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