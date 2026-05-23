Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha commentato la denuncia presentata da Stefania Cappa contro un ex ufficiale di polizia. La denuncia riguarda una presunta performance su una persona di nome Stasi. Tizzoni ha definito la condotta come “performance unica”. La denuncia è stata depositata nelle ultime ore. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili sulla vicenda o sulle accuse specifiche.

La denuncia presentata da Stefania Cappa contro l’avvocato De Rensis apre un nuovo capitolo sul caso Garlasco. A commentare l’accaduto è Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, che parla di “intromissione nella vicenda da parte di persone non titolate a farlo”. Tizzoni ha inoltre commentato l’operato di De Rensis per riabilitare la figura di Alberto Stasi. Tizzoni parla della denuncia di Cappa contro De Rensis “Intromissioni di persone non titolate nelle indagini su Garlasco” Tizzoni: “Riabilitazione di Stasi? Performance unica” Tizzoni parla della denuncia di Cappa contro De Rensis Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia di Chiara Poggi, è stato intervistato nella trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi su De Rensis e la denuncia di Stefania Cappa: "Performance unica su Stasi"

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