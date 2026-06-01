Delitto Arce 25 anni dopo parla la sorella di Serena Mollicone | Uccisa per farla tacere 

La sorella di Serena Mollicone ha dichiarato che la sorella è stata uccisa per farla tacere. Dopo 25 anni dal delitto, ha condiviso questa convinzione in un’intervista. La donna ha espresso che l’omicidio sarebbe stato motivato dal tentativo di nascondere altre responsabilità. La famiglia continua a chiedere giustizia e chiarimenti sul caso.

Secondo la sorella Consuelo Mollicone, che accetta di parlare a Fanpage.it a 25 anni dal delitto "Serena era una ragazza coraggiosa e avrebbe cercato di difendere qualcuno a lei vicino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ARCE, UN PATTO SEGRETO TRASERENA MOLLICONE E SANTINO TUZI

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