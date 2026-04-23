Omicidio Serena Mollicone la medica legale Cattaneo | Morta soffocata dopo forte trauma cranico

Durante il processo di secondo grado bis, la dottoressa Cristina Cattaneo ha confermato la sua superperizia riguardo alla morte di Serena Mollicone. La medico legale ha affermato che la giovane è deceduta a causa di un' asfissia meccanica, che si sarebbe verificata in seguito a un forte trauma cranico. Il trauma sarebbe stato compatibile con un impatto sulla porta della caserma dei carabinieri di Arce.

Cristina Cattaneo ha ribadito nel processo di secondo grado bis la sua superperizia: che Serena Mollicone è stata uccisa per un'asfissia meccanica facilitata da un trauma cranico compatibile con la porta della caserma dei carabinieri di Arce.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico”, la perizia della anatomopatologa Cattaneo anche nel processo d’appello bisA distanza di quattro anni dal deposito e successiva discussione nel processo di primo grado, la perizia che fu decisiva per la riapertura delle... Nizza Monferrato, 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un fiume dopo serata con amici: "Trauma cranico e strangolamento", ipotesi omicidioDiversi residenti del comune astigiano, appresa la notizia, si sono riuniti sotto la casa di un giovane immigrato con problemi psichiatrici,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Mollicone, la superperizia in appello bis: Serena morta per asfissia; Processo Serena Mollicone: la perizia Cattaneo torna in aula dopo 4 anni; Arce, Serena Mollicone, riparte il processo; Serena Mollicone morì soffocata dopo un trauma cranico: la sua testa fu sbattuta con forza contro una porta. Omicidio Serena Mollicone, la medica legale Cattaneo: Morta soffocata dopo forte trauma cranicoCristina Cattaneo ha ribadito nel processo di secondo grado bis la sua superperizia: che Serena Mollicone è stata uccisa per un'asfissia meccanica facilitata ... fanpage.it Omicidio Serena Mollicone, il passaggio della superperizia che può cambiare il processoNel processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone, Cristina Cattaneo conferma: asfissia meccanica dopo trauma cranico e colluttazione. ilquotidianodellazio.it La superperizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è arrivata in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di R - facebook.com facebook La superperizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è arrivata in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di R x.com