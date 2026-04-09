Caso Serena Mollicone la figlia di Santino Tuzi | Perizia balistica incompatibile con il suicidio

Nella vicenda relativa a Serena Mollicone, la figlia di Santino Tuzi, si attende una conferenza stampa a Sora annunciata dalla donna stessa. Durante l'incontro, un consulente incaricato presenterà i risultati di una perizia balistica condotta sulle immagini del cadavere del padre e sulla pistola trovata sul luogo. La perizia ha evidenziato elementi considerati incompatibili con l'ipotesi di suicidio.

La figlia di Santino Tuzi annuncia una conferenza stampa a Sora in cui il consulente da lei incaricato illustrerà i risultati della perizia balistica sulle fotografie del cadavere del padre e della pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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