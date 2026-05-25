A Lurate Caccivio, nel Comasco, sono stati segnalati due sospetti casi di Ebola. Il protocollo sanitario è stato immediatamente attivato per gestire la situazione. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla diagnosi, ma le autorità hanno preso misure precauzionali per monitorare eventuali sviluppi. Le persone coinvolte sono sotto osservazione e sono state adottate tutte le procedure previste in questi casi.

Il protocollo sanitario per due sospetti casi di ebola è stato attivato a Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco. Lo ha comunicato in una nota alla cittadinanza sindaca Serena Arrighi. A mostrare sintomi riconducibili alla malattia due cooperanti, un uomo di trent’anni e una donna di 33, atterrati all’alba a Malpensa con un volo da Addis Abeba, la capitale dell’Etiopia: entrambi presentano febbre alta e vomito, oltre a nausea, brividi e confusione mentale. I sospetti contagiati sono stati isolati e portati dai vigili del fuoco all’ ospedale Sacco di Milano in attesa dei risultati dei test, che arriveranno tra il tardo pomeriggio e la serata di lunedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ebola, due casi sospetti nel Comasco: attivato il protocollo sanitario

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