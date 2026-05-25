Ebola due casi sospetti a Milano | al Sacco attivato il protocollo sanitario speciale Isolati i pazienti tornati dall’Uganda

Due persone tornate dall’Uganda sono state isolate all’ospedale Sacco di Milano, dove è stato attivato il protocollo speciale per Ebola. I pazienti sono sotto osservazione e monitorati dal personale sanitario. Nessuna diagnosi ufficiale è ancora stata confermata. La disposizione riguarda i soggetti sospettati di aver contratto il virus e si inserisce nelle procedure di sicurezza previste in casi di potenziale contagio. La situazione è sotto controllo e in attesa di ulteriori esami.

All’ospedale Sacco di Milano è stato attivato il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. I due sono stati in Uganda e sono sbarcati alle 5:50 di ieri da Addis Abeba a Malpensa. Con sintomi riconducibili all’ebola. Poi si sono trasferiti nei loro paesi di residenza: l’uomo di 30 anni a Lurate Caccivio, mentre la donna di 33 anni a Bulgarograsso, entrambi nel Comasco. Presentano dei sintomi riconducibili al virus che si sta diffondendo anche in Congo e Sud Sudan. L’uomo presenta febbre, nausea e vomito. La donna, invece, ha la febbre a 39, brividi, confusione mentale e vomito. Non è ancora stato confermato che si tratti del virus. 🔗 Leggi su Open.online

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Ebola, due casi sospetti in Lombardia: rientrati dall'Uganda con la febbre sono ricoverati a Milano

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