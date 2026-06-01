deejay come una famiglia

Un dj ha dichiarato che Radio Deejay si sente come una famiglia. La radio, secondo quanto riferito, si basa su un forte senso di appartenenza tra i collaboratori. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma la frase sottolinea una percezione condivisa tra chi lavora nel network. La dichiarazione è stata fatta durante un evento interno, senza ulteriori dettagli pubblici.

Ritorna quello che è il manifesto più autentico dello spirito di Radio Deejay: creare una famiglia. Dal 5 al 7 giugno Party Like a Deejay raccoglierà (gratuitamente) al Parco Sempione e all'Arco della Pace di Milano non soltanto una gigantesca passerella di artisti ma anche una bella collezione di iniziative, attività, idee che rientrano perfettamente in quello che da decenni rappresenta lo spirito di uno dei network più seguiti e ascoltati in Italia. Qualche esempio. Il 6 giugno all'Arco della Pace si esibiranno i protagonisti delle classifiche, da Annalisa a Ditonellapiaga, da Giorgia a J-Ax, Pinguini Tattici e Tommaso Paradiso. Mentre il 7 arriveranno sia i campioni del rap come Frankie Hi-Nrg Mc, Emis Killa, Neffa e Sottotono che simboli della musica d'autore come Alberto Fortis, Bluvertigo e Dimartino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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