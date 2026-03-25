Famiglia del bosco lacrime e verità davanti a La Russa | ‘Vogliamo tornare a essere una famiglia’

Una famiglia originaria di un’area rurale si trova al centro di un caso legale che ha suscitato molta attenzione in Italia. La vicenda vede questa famiglia rivendicare un legame forte e un desiderio di riunione, mentre si svolgono udienze pubbliche con la presenza di figure politiche di rilievo. La questione ha generato un acceso dibattito nel paese, coinvolgendo opinioni diverse sulla vicenda.

Chi è la “Famiglia del bosco” e perché il caso divide l’Italia?. Una storia che sembra uscita da un romanzo rurale, ma che invece si consuma nelle pieghe più controverse della cronaca italiana. La cosiddetta Famiglia del bosco, composta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, è tornata a parlare dopo mesi di silenzio. E lo ha fatto nel cuore delle istituzioni, a Palazzo Giustiniani, dove è avvenuto un incontro riservato con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il caso ha acceso un dibattito feroce tra chi difende il diritto a uno stile di vita alternativo e chi, invece, solleva interrogativi sulla tutela dei minori. I figli della coppia, infatti, sono attualmente affidati a una struttura per decisione del Tribunale dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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