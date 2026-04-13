Famiglia nel bosco compleanno senza figli per mamma Catherine | L' unico desiderio è tornare a essere una famiglia

Una donna ha festeggiato il suo compleanno senza la presenza dei figli, dichiarando che il suo unico desiderio è tornare a essere una famiglia unita e felice come un tempo. La celebrazione si è svolta nel bosco, lontano da qualsiasi tradizione di festeggiamenti. La donna ha espresso la volontà di riavvicinarsi alla famiglia e di ritrovare la serenità che aveva in passato.

Nessuna intenzione di festeggiare il compleanno, ma un solo desiderio: tornare a essere una famiglia felice, come lo era un tempo. È questo, secondo quanto riferito, lo stato d’animo di Catherine, la mamma della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. A sottolinearlo è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per mamma Catherine: “Nessuna voglia di festeggiare”(Adnkronos) – Nessuna intenzione di festeggiare il compleanno, ma un solo desiderio: tornare a essere una famiglia felice, come lo era un tempo. Famiglia nel bosco, compleanno senza figli per Catherine, respinto appello, Netflix verso film sulla storia della coppiaLa casa famiglia di Vasto ha concesso solo una videochiamata alla madre nel giorno del suo 46esimo compleanno, negando la visita in presenza.