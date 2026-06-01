De Vrij valuta la permanenza all’Inter | cambiata l’idea sul suo futuro! Acerbi andrà via

Da internews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore olandese sta considerando di rimanere in nerazzurro dopo aver cambiato idea sul suo futuro. La società ha deciso di non rinnovare il contratto con un altro difensore, che invece lascerà il club. La decisione di De Vrij di restare si aggiunge a questa scelta, mentre Acerbi sta preparando la sua uscita. Le trattative sono in corso e le rispettive decisioni saranno comunicate nelle prossime settimane.

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