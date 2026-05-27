Francesco Acerbi non continuerà con l’Inter dopo la scadenza del contratto attuale. Il difensore, arrivato nel 2022, lascia la squadra di Milano senza aver rinnovato l’accordo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre a un possibile cambiamento nella linea difensiva. De Vrij, invece, ha ancora un contratto in corso e potrebbe restare, ma non ci sono conferme ufficiali.

Siamo giunti ad un bivio per due grandi veterani del mondo Inter: come riferito da Fabrizio Romano, Francesco Acerbi, nerazzurro dal 2022, non rinnoverà con la squadra di Appiano Gentile. Le trattative non si sono mai avviate e non sono destinate ad incominciare. Il destino invece di Stefan De Vrij, interista dal 2019, è più in bilico: ci sono discorsi in sospeso per la permanenza con un rinnovo con cifre a ribasso, ma questa non sembra essere l’unica ipotesi per il classe ’92. Nessuna possibilità per Acerbi. I due difensori hanno ricevuto una passerella degna di nota nell’ultima gara casalinga dell’Inter contro il Verona. Ma se per De Vrij... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Acerbi e De Vrij, destini opposti: come cambia la difesa dell’Inter

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Dai salutarlo e ringraziarlo che questo torna ancora più intristito di prima. Ma come per Acerbi: con DeVrij sul mercato foste Roma, Juve, Milan, Napoli, Como vi fiondereste? Risposta identica, sì. x.com

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