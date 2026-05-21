A Garlasco si apre un nuovo capitolo nel procedimento legato al caso di Chiara Poggi. Stefania Cappa, parente della vittima, ha presentato una denuncia contro l’avvocato di un imputato, un ex maresciallo e un inviato televisivo. La denuncia riguarda presunte azioni di istigazione a delinquere. La vicenda si aggiunge alle vicende giudiziarie già note, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni alla base delle accuse.

Nuovo capitolo giudiziario attorno al delitto di Garlasco. Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha presentato una denuncia nei confronti dell’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dell’inviato del programma “Le Iene” Alessandro Di Giuseppe e dell’ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Quest’ultimo è stato condannato in secondo grado e poi prescritto per falsa testimonianza nel primo processo ad Alberto Stasi. Mentre “Le Iene” sono state già condannate in primo grado per la diffamazione di Stefania Cappa a inizio anno per diffamazione aggravata. A renderlo noto è stato l’avvocato Antonio Marino, che assiste la famiglia Cappa insieme ai legali Gabriele Casartelli e Valeria Mettica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – Stefania Cappa denuncia per istigazione a delinquere l’avvocato di Stasi De Rensis, un inviato delle “Iene” e un ex maresciallo

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Garlasco: lultima SIT di Stefania Cappa e lipotesi su unarma | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG

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