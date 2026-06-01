A oltre un mese dalle elezioni, le deleghe alla Provincia di Foggia non sono ancora state assegnate. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno sollecitato pubblicamente il presidente dell’ente, chiedendo una rapida definizione delle attribuzioni. La situazione ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici, che hanno evidenziato il ritardo nel processo decisionale. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi previsti per la distribuzione delle deleghe.

Il torpore politico e amministrativo che contraddistingue Pd e M5S sta paralizzando, ancora una volta, quelle che dovrebbero essere le attività della Provincia di Foggia. A più di un mese dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, il presidente Giuseppe Nobiletti non ha ancora assegnato le deleghe propedeutiche ad amministrare un vasto territorio come quello di Capitanata, che aspetta risposte, aspetta la manutenzione di strade e scuole e, soprattutto, meriterebbe un Ente in grado di essere punto di riferimento, sia pur ormai svilito dagli effetti nefasti della riforma Delrio (voluta dal centrosinistra). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - De Leonardis, Accettulli, Netti (FdI): “Nobiletti sveglia! A più di un mese dalle elezioni non ancora assegnate le deleghe alla Provincia di Foggia”

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