Nelle zone alte del Gargano si è svolto di recente un incontro tra rappresentanti istituzionali e operatori locali per discutere delle problematiche legate alla tutela del territorio e alle iniziative di sviluppo. Durante l'incontro sono stati analizzati diversi aspetti relativi alla gestione ambientale, alle opportunità turistiche e alle azioni di sostegno economico per le comunità della zona. La provincia di Foggia si è detta pronta a coordinare e supportare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.

A seguito del tavolo di febbraio convocato dal Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro con i presidenti delle province pugliesi sull’erosione delle coste alte, le Regione ha stanziato 26 milioni di euro su fondi europei PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e ha scelto le Province come soggetti di coordinamento tra i comuni costieri e Bari. È un riconoscimento del ruolo che la Provincia ha quale snodo operativo tra i territori e le istituzioni regionali. Gli uffici provinciali hanno già avviato il coordinamento e trasmesso ai comuni costieri della Provincia di Foggia, comprese le isole Tremiti, tutta la documentazione necessaria per presentare le proposte progettuali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Coste alte del Gargano, Nobiletti: “Provincia di Foggia in prima linea”

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