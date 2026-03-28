Durante il ritiro della nazionale belga, Charles De Ketelaere ha dichiarato che Romelu Lukaku continua a essere considerato il giocatore più importante del paese. La conferma arriva dopo una serie di discussioni sul ruolo e l'importanza dei due attaccanti nella squadra nazionale. De Ketelaere ha parlato pubblicamente del suo rispetto per Lukaku e del suo status di riferimento per il calcio belga.

Nel ritiro del Belgio, Charles De Ketelaere si prende spazio. E lo fa anche in un ruolo diverso dal solito. L’attaccante dell’Atalanta, impegnato nelle amichevoli contro Stati Uniti e Messico, ha spiegato di stare lavorando da falso nove. Una soluzione che, in questo momento, nasce anche dall’assenza di Romelu Lukaku. Nell’intervista concessa a Nieuwsblad, De Ketelaere ha chiarito su cosa si stia concentrando in questi giorni e quale posizione gli venga chiesta dal ct: “Come falso nove”, spiega il giocatore dell’Atalanta nell’intervista al media belga Nieuwsblad. “È su questo che mi sto concentrando ora. All’allenatore piace usarmi così”. Il belga ha poi aggiunto di sentirsi a proprio agio in quella zona del campo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Ketelaere: “Lukaku resta il numero uno del Belgio”

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