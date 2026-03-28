De Ketelaere dal Belgio messaggi di fedeltà all’Atalanta | A Bergamo vivo un momento magico

De Ketelaere, attaccante belga di 25 anni, ha inviato messaggi di fedeltà all’Atalanta, dichiarando di vivere un momento speciale a Bergamo. Leader in campo e punto di riferimento nello spogliatoio, l’attaccante ha recentemente affermato di aver compiuto un importante passo avanti nella sua carriera. La sua presenza si fa notare sia durante le partite che negli ambienti di squadra.

Bergamo, 28 marzo 2026 – Leader offensivo, in campo, uomo spogliatoio e trascinatore. A 25 anni appena compiuti Charles De Ketelaere sente di aver fatto un salto di qualità. Nella sua terza stagione consecutiva a Bergamo sta viaggiando co n 5 gol e 5 assist: da novembre, con l’arrivo in panchina di Palladino, è ripartito dopo un 2025 in cui il suo rendimento era calato notevolmente, soprattutto nel girone di ritorno della scorsa stagione. Da dicembre è tornato ad alto livello, incidendo come mai aveva fatto prima. “A Bergamo sono cresciuto come giocatore. In termini di statistiche, forse, questa è leggermente inferiore rispetto alla scorsa stagione, ma sento davvero di giocare molto meglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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