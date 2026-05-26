Francesco De Gregori ha espresso disappunto riguardo alla richiesta di una dichiarazione pubblica di Bruce Springsteen contro l’amministrazione Trump, definendola non necessaria. Ha commentato anche il termine “Sold Out”, che gli dà fastidio, e ha criticato il volume e la dimensione dei concerti moderni. Oggi, 26 maggio, ha presentato al Teatro Out Off di Milano i suoi prossimi progetti musicali.

Francesco De Gregori ha presentato oggi, 26 maggio, a Milano al Teatro Out Off i suoi prossimi progetti. Dopo la presentazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 4 giugno sbarca in prima serata su Rai 3 “Francesco De Gregori. Nevergreen” di Stefano Pistolini il docufilm che racconta la ‘residence’ al Teatro Out Off di Milano di 20 concerti, che si sono tenuti dal 29 ottobre al 23 novembre 2024. Il progetto “Nevergreen (Perfette Sconosciute)”, dedicato alle canzoni meno conosciute del cantautore e? nato con la residenza del cantautore al Teatro Out Off di Milano due anni fa. Da qui l’idea di realizzare il film di Stefano Pistolini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesco De Gregori: “C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo, non condivido. Sold Out è una parola che mi dà fastidio. C’è troppo gigantismo dei concerti”

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