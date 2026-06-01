Luglio 2003, Ippodromo delle Capannelle. "E ora datevi un bacio, prima di questa lunga estate di castità", scandì beffardo nel microfono appena le ultime note de La Donna Cannone si persero mescolandosi agli applausi nel cielo di Roma. Qualche giorno prima Papa Giovanni Paolo II aveva invocato la Vergine "Maria, splendente di bellezza", affinché aiutasse "tutti, specialmente gli adolescenti e i giovani, a scoprire il valore e l'importanza della castità per costruire la civiltà dell'amore". Fa così, De Gregori: come Zorro sferruzza a sorpresa col fioretto il suo marchio nella giubba del bersaglio. E come Zorro sono 54 anni che è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Gregori, l’immarcabile: cinquant’anni passati a dribblare chi vuole incasellarlo

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