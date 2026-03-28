Dopo cinquant’anni, il gruppo storico del Cantamaggio torna a partecipare all’edizione 2026. La ripresa coinvolge anche il gruppo Li Maggiaroli de lu Castellu de Papigno, che si unirà alle tradizionali celebrazioni. La scelta di riprendere questa tradizione è stata annunciata nelle scorse settimane, con l’obiettivo di valorizzare la territorialità e l’originalità del paese.

Una rinascita a distanza di ben cinquant’anni. Il Cantamaggio edizione 2026 si arricchirà della presenza del gruppo Li Maggiaroli de lu Castellu de Papigno. Alla fine del mese di aprile infatti i componenti parteciperanno alla tradizionale sfilata ed al concorso canoro che anticipa il momento più atteso della rassegna in procinto di spegnere le 130 candeline. Alla redazione di www.ternitoday.it la signora Sandra Bianconi afferma che: “Il nostro gruppo è fermo da 50 anni. Abbiamo partecipato fin quando era aperto lo stabilimento, ora conosciuto come ex studios cinematografici. Dopo un lungo periodo è venuto il momento di ricominciare”. La signora ha contribuito all’allestimento di 23 carri e suo marito Roberto Farinelli è arrivato a quota 36, due colonne portanti del Cantamaggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, storico gruppo del Cantamaggio riparte dopo cinquant’anni: “Il paese vuole rinascere tra territorialità ed originalità”

Articoli correlati

Leggi anche: Cinquant’anni dopo, la V G del “Seguenza” torna a scuola tra ricordi e doni

Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Un programma televisivo di caratura nazionale per promuovere il Cantamaggio”

Contenuti utili per approfondire Terni storico gruppo del Cantamaggio...

Temi più discussi: Terni, nuovo progetto di comunicazione per Corso Vecchio: Promozione a livello storico, culturale e commerciale; Beni culturali: Anzil, Gruppo storico valorizza patrimonio Palmanova; Rilancio delle attività commerciali, a Livorno nasce il gruppo Centro Storico: i nomi degli iscritti; Maltempo, a Poppi crolla lo storico pino del Monumento ai caduti. Era lì da 88 anni.

Terni. Fumi dal forno, notti da incubo per gli abitanti del centro storicoTERNI La vicenda dei fumi del forno di via Tre Archi a Terni persiste da anni, nonostante le denunce e gli esposti da parte di un gruppo di residenti nel centro storico. Gli abitanti sono costretti a ... ilmessaggero.it

Riapre il Teatro Sociale di Amelia, fu il set del Marchese del Grillo(ANSA) - AMELIA (TERNI), 24 MAR - Dopo quattro anni di chiusura, torna a vivere, grazie a un gruppo di giovani, il Teatro Sociale di Amelia, uno dei più antichi teatri condominiali all'italiana, fonda ... msn.com

Terni: Ha riaperto oggi, venerdì 27 marzo, il chiosco della Passeggiata - facebook.com facebook

#Terni, #sanità: ok per struttura #ambulatoriale #chirurgica al #Tulipano x.com