Sabato sera alle 21:00, il teatro Piccola Ribalta di Pesaro ospiterà uno spettacolo dedicato a Francesco De Gregori. L’evento ripercorrerà i suoi quarant’anni di carriera, presentando brani e momenti significativi della sua produzione musicale. La serata è rivolta al pubblico interessato a scoprire o rivivere le tappe fondamentali del cantautore italiano. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati di musica e cultura.

Sabato sera, alle 21:00, il teatro Piccola Ribalta di Pesaro ospiterà uno spettacolo dedicato all’universo artistico di Francesco De Gregori. L’iniziativa, intitolata Le linee della vita, nasce dalla creatività della poetessa Laura Corraducci e si inserisce nel calendario della giornata mondiale della poesia. Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso oltre quattro decenni di produzione musicale, unendo la narrazione testuale alla forza evocativa delle canzoni più celebri del cantautore marchigiano. Al piano sonoro interverrà Gabriele Carbonari, che con voce e chitarra restituirà l’anima delle composizioni originali. La fusione tra parola scritta e suono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Gregori: 40 anni di vita in uno spettacolo unico

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