De Bruyne non ha risposto direttamente alle accuse mosse nei suoi confronti, secondo quanto riferito. La discussione riguarda anche le critiche rivolte all’approccio difensivo di Conte, con alcune dichiarazioni che suggeriscono possibili dimissioni del tecnico. La replica di Stellini, suo vice, ha descritto l’esperienza del giocatore come priva di entusiasmo e di gioia. La vicenda prosegue con tensioni tra le parti coinvolte e senza ulteriori chiarimenti ufficiali.

De Bruyne e le accuse maramalde. Il caso De Bruyne tiene banco. Le accuse maramalde all gioco iper-difensivista di Conte, le mezze frasi con cui minaccia di lasciare Napoli e poi la replica di Stellini (il vice di Conte) che definisce l’esperienza del belga senza gioia né entusiasmo. E contrappone la stagione di Kdb al Napoli a quella di Modric al Milan con il croato che invece si è messo a disposizione della squadra, ne è diventato un leader e ha trascinato i suoi. Queste le parole di Stellini: “Sono rimasto molto colpito da come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, e senza mai dare giudizi su dirigenza e allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne non ha avuto coraggio di parlare in faccia (Carratelli)

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