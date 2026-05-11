Conte | De Bruyne ha avuto quattro punti di sutura Quest’anno si poteva naufragare

L’allenatore di una squadra di calcio ha riferito che un giocatore si è procurato una ferita al volto durante una sessione di allenamento, ricevendo quattro punti di sutura. Ha anche commentato che, senza questo infortunio, la stagione avrebbe potuto prendere una piega diversa. La dichiarazione è stata rilasciata in vista di una partita di campionato tra Napoli e Bologna, e riguarda le condizioni di un centrocampista che ha subito un infortunio in allenamento.

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Antonio Conte ha parlato a Dazn alla vigilia di Napoli-Bologna di campionato. Dà notizie di De Bruyne che si è fatto male in allenamento. “De Bruyne ha avuto una collisione in allenamento, testa contro testa, si è aperto lo zigomo. Gli hanno messo quattro punti, non c’è trauma cranico”. Gli chiedono di Di Lorenzo: “Giovanni penso che rappresenti il Napoli, l’ultimo ciclo che è iniziato da tantissimo tempo, è il capitano, è il giocatore che ha vinto tutto col Napoli, è un calciatore importante, carismatico, è tornato ad allenarsi con noi e dopo quindici giorni era giusto che tornasse titolare”. Conte: “bisogna fare i complimenti all’Inter”. Gli chiedono del secondo posto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte: “De Bruyne ha avuto quattro punti di sutura. Quest’anno si poteva naufragare” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno Kevin De Bruyne si allena col Napoli quattro mesi dopo l’infortunio: quando torna tra i convocati di ConteKevin De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno dopo lo stop del 25 ottobre e l'operazione al bicipite femorale. Argomenti più discussi: Napoli, Conte post Como: Un passo verso la Champions. De Bruyne? In alcune gare è più difficile...; Conte elogia il Napoli: Un altro passo in avanti. Poi parla delle condizioni di De Bruyne; Napoli, il futuro di De Bruyne dipende dall’allenatore: Maresca è la scelta giusta, non la minestra Sarri; Calciomercato Napoli, rendimento De Bruyne: quale futuro per il belga?. Kevin De Bruyne verso il forfait per Napoli-Bologna Meno di un'ora fa, Radio Kiss Kiss Napoli aveva lanciato la notizia di Giovane titolare al suo posto, ma quella di Conte non dovrebbe essere una scelta tattica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il bel x.com De Bruyne sulla differenza tra Italia e Inghilterra: Penso che in Italia molte delle squadre giochino molto simili tra loro, dove si annullano a vicenda un po'. Dove invece in Inghilterra ci sono molte squadre che giocheranno in modo molto diverso. reddit Napoli-Bologna, formazioni ufficiali: la decisione di Conte su De Bruyne e Di Lorenzo, Italiano stupisce ancoraI due tecnici hanno scelto i 22 che si giocano la sfida che, in caso di successo, permetterebbe agli azzurri di prendersi l'accesso alla prossima Champions League ... sport.virgilio.it