De Bruyne infortunato in allenamento Conte | Ha avuto una collisione punti di sutura

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Napoli e Bologna, l'allenatore ha confermato che Kevin De Bruyne si è infortunato durante l'allenamento a causa di una collisione. L'intervento medico ha richiesto punti di sutura, rendendo impossibile la sua presenza in campo. La notizia ha sorpreso i tifosi, dato che l'infortunio si è verificato nelle ultime ore e non era previsto.

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Pochi minuti prima di Napoli-Bologna, Antonio Conte ha spiegato cosa è successo a Kevin De Bruyne, assente dell'ultim'ora.🔗 Leggi su Fanpage.it

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