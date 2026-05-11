De Bruyne infortunato in allenamento Conte | Ha avuto una collisione punti di sutura
Pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Napoli e Bologna, l'allenatore ha confermato che Kevin De Bruyne si è infortunato durante l'allenamento a causa di una collisione. L'intervento medico ha richiesto punti di sutura, rendendo impossibile la sua presenza in campo. La notizia ha sorpreso i tifosi, dato che l'infortunio si è verificato nelle ultime ore e non era previsto.
Pochi minuti prima di Napoli-Bologna, Antonio Conte ha spiegato cosa è successo a Kevin De Bruyne, assente dell'ultim'ora.🔗 Leggi su Fanpage.it
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De Bruyne sulla differenza tra Italia e Inghilterra: Penso che in Italia molte delle squadre giochino molto simili tra loro, dove si annullano a vicenda un po'. Dove invece in Inghilterra ci sono molte squadre che giocheranno in modo molto diverso. reddit
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