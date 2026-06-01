Kevin De Bruyne ha criticato pubblicamente Antonio Conte nei giorni scorsi, evidenziando tensioni tra i due. La vicenda ha attirato l'attenzione nel mondo del calcio, portando a speculazioni sulla sua posizione nel team. La dirigenza deve ora decidere se confermare il giocatore o lasciarlo partire, mentre le discussioni interne continuano a ruotare intorno a questa situazione.

Kevin De Bruyne ha attaccato duramente Antonio Conte nei giorni scorsi, portando alla luce tensioni che il Napoli non poteva nascondere ancora. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il belga avrà finalmente l’occasione di un confronto diretto. De Bruyne e le sirene americane: il Napoli deve agire. Le offerte dai club statunitensi circolano da mesi e sono ancora concrete, secondo quanto riporta Il Mattino. La permanenza di Conte aveva trasformato questi sondaggi in una vera preoccupazione per il futuro del giocatore in azzurro. Ora il quadro cambia radicalmente. Allegri dovrà affrontare subito questa grana e convincere il belga a restare attraverso un progetto credibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne, addio o permanenza? Allegri ha deciso: cosa succederà

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Non a caso andonio durante la conferenza stampa di addio, disse: magari senza infortuni non arrivavamo in CL. Per quanto amava de bruyne x.com

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