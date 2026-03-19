Il Napoli di Antonio Conte si prepara per la partita contro il Cagliari, con l’intenzione di portare a casa i tre punti. L’allenatore ha stabilito le scelte di formazione, decidendo come impiegare De Bruyne e Mc Tominay nella sfida prevista. La squadra arriva all’appuntamento determinata a mantenere vive le possibilità di qualificazione.

il Napoli di Antonio Conte si presenta alla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di ottenere i tre punti e tenere viva la labile speranza del sogno scudetto. La squadra azzurra punterà su una formazione solida e determinata, pronta a sfruttare ogni occasione per mettere pressione all’Inter capolista. Mc Tominay e De Bruyne verso una maglia da titolare. Secondo quanto riportato da ANSA, Antonio Conte dovrebbe schierare dal primo minuto Scott Mc Tominay e Kevin De Bruyne, affidandosi alla loro qualità tecnica e alla loro leadership. La presenza dei due centrocampisti punta a dare maggiore equilibrio e sostanza alla linea di centrocampo, consentendo al Napoli di costruire la manovra con maggiore fluidità e qualità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, Conte ha deciso cosa farà con De Bruyne e Mc Tominay

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