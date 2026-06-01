Davide Ancelotti nuovo tecnico del Lilla allenerà da remoto fino a fine Mondiale

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davide Ancelotti è stato annunciato come nuovo allenatore del Lilla. Tuttavia, continuerà ad allenare da remoto fino alla fine del Mondiale, dato che è ancora impegnato come vice del padre sulla panchina del Brasile. La presentazione ufficiale è avvenuta senza la presenza in persona, in un contesto poco convenzionale. Ancelotti, 36 anni, non ha partecipato di presenza all’evento.

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È stata una presentazione un po' atipica. Come atipico sarà il debutto alla guida del suo primo club europeo. Non è però atipico nel mondo del calcio il cognome che porta Davide Ancelotti: figlio dell'illustre Carlo, ma pronto al debutto con il Lilla. Non subito, perché il 36enne è ancora impegnato da vice del padre, c.t. del Brasile. Per cui oggi, alla conferenza stampa di lancio, c'era solo il presidente Olivier Letang. Ancelotti arriverà a Mondiale concluso, il 20 luglio se tutto dovesse andare per il meglio. Nel frattempo, l'ex tecnico del Botafogo potrà impostare da remoto i primi giorni di lavoro della sua nuova squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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DAVIDE ANCELOTTI NUEVO ENTRENADOR DEL REAL MADRID POR XABI ALONSO

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