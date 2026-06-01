Davide Ancelotti è stato annunciato come nuovo allenatore del Lilla. Tuttavia, continuerà ad allenare da remoto fino alla fine del Mondiale, dato che è ancora impegnato come vice del padre sulla panchina del Brasile. La presentazione ufficiale è avvenuta senza la presenza in persona, in un contesto poco convenzionale. Ancelotti, 36 anni, non ha partecipato di presenza all’evento.

È stata una presentazione un po' atipica. Come atipico sarà il debutto alla guida del suo primo club europeo. Non è però atipico nel mondo del calcio il cognome che porta Davide Ancelotti: figlio dell'illustre Carlo, ma pronto al debutto con il Lilla. Non subito, perché il 36enne è ancora impegnato da vice del padre, c.t. del Brasile. Per cui oggi, alla conferenza stampa di lancio, c'era solo il presidente Olivier Letang. Ancelotti arriverà a Mondiale concluso, il 20 luglio se tutto dovesse andare per il meglio. Nel frattempo, l'ex tecnico del Botafogo potrà impostare da remoto i primi giorni di lavoro della sua nuova squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davide Ancelotti nuovo tecnico del Lilla, allenerà da remoto fino a fine Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DAVIDE ANCELOTTI NUEVO ENTRENADOR DEL REAL MADRID POR XABI ALONSO

Notizie e thread social correlati

Davide Ancelotti allenerà il Lille dopo i Mondiali: prima avventura in Europa dopo il BrasileDavide Ancelotti guiderà il Lille dopo i Mondiali, segnando la sua prima esperienza in Europa.

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del LilleIl Lille ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore.

Temi più discussi: Davide Ancelotti nuovo allenatore del Lille (che farà la Champions League): si attende solo l'ufficialità; Lille verso Davide Ancelotti come nuovo allenatore; Davide Ancelotti scelto dal Lille come nuovo tecnico; Davide Ancelotti ha raggiunto un accordo per guidare una squadra di Ligue 1: è il suo secondo incarico da allenatore dopo l'esperienza da vice al Real Madrid.

Ufficiale: Lille, Davide Ancelotti è il nuovo allenatore Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille, dopo la trattativa iniziata negli corsi giorni, ora è ufficiale. Il mister italiano guiderà l’undici francese con un contratto di due anni. x.com

[Marca] Davide Ancelotti raggiunge un accordo per diventare allenatore del Lille reddit

Davide Ancelotti nuovo tecnico del Lilla, allenerà da remoto fino a fine MondialePresentazione atipica per il 36enne, assente perché ancora impegnato come vice del padre Carlo sulla panchina del Brasile. In attesa del suo arrivo in Francia gestirà i primi giorni di ritiro in video ... gazzetta.it

Davide Ancelotti è il nuovo tecnico del Lille: battuta la concorrenza di Pioli e Thiago MottaDavide Ancelotti, figlio e collaboratore di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, è il nuovo allenatore del Lille: lo rende noto il club francese. La presentazione dovrebbe avvenire già nella giornata di o ... tuttosport.com