Davide Ancelotti è stato annunciato come nuovo allenatore del Lille, firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2028. Dopo l’esperienza al Botafogo in Brasile, torna in Europa per guidare la squadra in Champions League. La firma ufficiale segna il suo ritorno nel calcio europeo.

Il figlio d'arte Davide Ancelotti riparte dalla Ligue 1 dopo l'avventura al Botafogo. Accordo fino al 2028 per guidare il Lille nell'Europa che conta. Nuova prestigiosa avventura continentale per Davide Ancelotti. Il tecnico italiano (classe 1989) è stato ufficialmente nominato capo allenatore del Lille, storica compagine della Ligue 1 francese. Ancelotti junior ha sottoscritto con i "Dogues" un accordo biennale valido fino al 30 giugno 2028, subentrando alla guida di una squadra reduce dal terzo posto nell'ultimo campionato transalpino e attesa alla partecipazione nella prossima edizione della Champions League.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Davide Ancelotti firma con il Lille, è ufficiale: guiderà la squadra in Champions League

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Temi più discussi: Davide Ancelotti riparte dalla Ligue 1: si attende solo l'ufficialità; Davide Ancelotti ripartirà dalla panchina del Lille, superato anche Thiago Motta; Davide Ancelotti torna in Europa: pronta la panchina del Lille per il figlio di Carlo; Ancelotti jr supera Thiago Motta: il Lille lo ha scelto per la panchina. Sarà ai Mondiali col Brasile?.

Ufficiale, Davide Ancelotti al Lille: per il figlio di Carlo è la prima esperienza da allenatore in EuropaReduce dall'esordio poco felice alla guida del Botafogo, Davide Ancelotti approda in Francia e firma per due anni con il Lille: prenderà il posto di Genesio, ma prima lavorerà col padre ai Mondiali. msn.com

Davide Ancelotti riparte dal Lille: è ufficiale la firma fino a giugno 2028. Prende il posto di Genesio dopo i Mondiali col BrasileIl figlio del ct della Seleçao alla prima avventura alla guida di una squadra europea dopo l'esordio poco fortunato col Botafogo ... msn.com