Il Lille ha annunciato l’arrivo di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Il presidente del club ha dichiarato che il tecnico possiede già esperienza e capacità di un allenatore moderno. Ancelotti, che ha allenato in Brasile con il Botafogo, affronta ora la sua prima esperienza da allenatore in Europa. La società ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli.

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille; arriva dunque la sua prima esperienza da tecnico in Europa, dopo quella al Botafogo. Il club di Ligue 1, arrivato terzo quest’anno e che disputerà la Champions, ha deciso di puntare sul figlio di Carlo e di annunciarlo prima dell’inizio dei Mondiali. Suo padre sarà infatti impegnato come ct del Brasile. La prima esperienza al Botafogo. E’ durata solo cinque mesi l’avventura in Brasile, con 15 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, prima che il presidente John Textor annunciasse il suo addio a dicembre. Per Davide Ancelotti non è la prima volta in Ligue 1; è stato già vice del padre Carlo al Psg dal 2011 al 2013. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Davide Ancelotti allenatore del Lille, il presidente: “Ha già esperienza e capacità di un allenatore moderno”

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