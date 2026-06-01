Davide Ancelotti è stato annunciato come nuovo allenatore del Lille. In una nota ufficiale, il club francese ha confermato la nomina. Ancelotti ha dichiarato di sentirsi orgoglioso e onorato e ha affermato che il progetto si adatta alle sue caratteristiche. La comunicazione del club evidenzia il suo entusiasmo per questa nuova sfida. La presentazione ufficiale e le prime dichiarazioni sono state pubblicate sul sito del club.

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Le sue prime parole e il comunicato ufficiale del club francese. Il Lille ha ufficializzato una svolta importante per la propria panchina: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico italiano, di 36 anni, ha firmato un contratto della durata di due anni, preparandosi a guidare i transalpini nella prestigiosa vetrina della Ligue 1 e della UEFA Champions League per la stagione 2026-2027. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il percorso: dal Milan ai vertici in Europa. Quello di Davide Ancelotti è un destino da allenatore tracciato fin dall’età di 20 anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Le sue prime parole: «È un orgoglio e un onore, questo progetto mi si addice»

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Davide Ancelotti pronto a guidare il Lille in Ligue 1

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A scanso di equivoci, lo dico subito: amo il Milan, non esiste il tifo contro, è impensabile andare contro natura, quindi continuerò a tifarlo anche se dovessimo giocare con Torriani, Cissè, Zeroli e Camarda titolari, con Davide Ancelotti in panchina. Chi tifa contro x.com

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