Koopmeiners ha giocato come finta ala destra durante l'ultima partita con la nazionale olandese, schierato dall'allenatore. L'azzurro ha mostrato soddisfazione per il ruolo assegnato, anche se non è stato confermato se questa sarà la posizione definitiva per lui nelle prossime gare. La partita ha visto l'olandese adattarsi a questa funzione, ma non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali sul suo impiego futuro.

"Questo ruolo mi si addice". In quasi 600 giorni di convivenza, i tifosi della Juve l'hanno sentito ripetere spesso a Teun Koopmeiners. Soprattutto quando ha vestito la maglia della sua nazionale. Ma, alla fine, nonostante un tourbillon di posizioni che lo ha visto schierato in quasi tutte le zone del campo, da difensore centrale a finto centravanti, il suo rendimento in bianconero non è mai definitivamente svoltato. L’ultimo capitolo di questa storia è arrivato dopo la vittoria in rimonta della sua Olanda per 2-1 contro la Norvegia. Una partita nella quale Koop ha pure fornito l'assist, dalla bandierina, per il momentaneo 1-1 di Van Dijk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Questo sistema mi si addice": Koopmeiners e l'ultimo ruolo con l'Olanda. Sarà la volta buona?

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