Davide Ancelotti allenerà il Lille da remoto | gestirà la squadra in video fino alla fine dei Mondiali
Davide Ancelotti continuerà a seguire la squadra del Lille da remoto, utilizzando video e comunicazioni digitali fino alla conclusione dei Mondiali. Rimarrà in Brasile durante questa fase, senza essere presente in campo o in sede. Solo dopo il torneo si trasferirà in Francia per guidare direttamente la squadra. La decisione riguarda la gestione della preparazione pre-stagionale, senza spostamenti immediati.
Ancelotti resterà con il Brasile fino alla fine dei Mondiali, poi andrà al Lille. Ma nel frattempo guiderà la sua squadra da remoto via video per preparare la stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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