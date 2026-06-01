Davide Ancelotti allenerà il Lille da remoto | gestirà la squadra in video fino alla fine dei Mondiali

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Davide Ancelotti continuerà a seguire la squadra del Lille da remoto, utilizzando video e comunicazioni digitali fino alla conclusione dei Mondiali. Rimarrà in Brasile durante questa fase, senza essere presente in campo o in sede. Solo dopo il torneo si trasferirà in Francia per guidare direttamente la squadra. La decisione riguarda la gestione della preparazione pre-stagionale, senza spostamenti immediati.

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Ancelotti resterà con il Brasile fino alla fine dei Mondiali, poi andrà al Lille. Ma nel frattempo guiderà la sua squadra da remoto via video per preparare la stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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