Il presidente del Napoli ha già delineato le caratteristiche del prossimo allenatore nel caso Conte decidesse di lasciare la squadra. Conte ha dichiarato di voler continuare sulla panchina partenopea, ma ha anche precisato che non c’è un consenso unanime all’interno del club sulla questione. La situazione resta aperta e non sono ancora stati annunciati nomi ufficiali.

Conte ha ampiamente proclamato la sua volontà di proseguire sulla panchina del Napoli, precisando però che non esiste un volere univoco. Tutto dipenderà dall’incontro in programma, presumibilmente per maggio, tra il tecnico e il presidente De Laurentiis. Il feeling c’è, c ome abbiamo scritto oggi, ma non è solo questione di feeling, bisognerà fare i conti con i bilanci. Proprio per questo, scrive oggi SportMediaset, che il club azzurro, mentre sta lavorando per programmare il futuro insieme all’allenatore, ha già individuato l’identikit di un eventuale sostituto qualora a fine stagione dovesse venire meno la sintonia. L’identikit dell’allenatore del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ha già individuato l’identikit del prossimo allenatore del Napoli se Conte dovesse andare via

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