La Juventus sta valutando il futuro di David e ha stabilito un prezzo per la cessione. Tuttavia, c’è un ostacolo che potrebbe favorire la sua permanenza, soprattutto se arriveranno offerte di prestito. La società sta considerando diverse opzioni, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. La trattativa resta aperta e dipenderà anche dalle proposte che arriveranno nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo La Juve sta ragionando sul futuro di David. La sua permanenza non è da escludere soprattutto in caso di proposte di prestito. Il calciomercato della Juventus si accende attorno al futuro del proprio reparto offensivo, dove la posizione dell’attaccante canadese rimane uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. Il centravanti si appresta a vivere un momento cruciale per la sua carriera, sia a livello di club che con la propria nazionale. Il rimandato David non solo sarà protagonista al Mondiale nordamericano, ma del Canada è uno dei più attesi. Nonostante un po’ di alti e bassi, l’interesse nei confronti del giocatore non manca e questo sta permettendo alla dirigenza torinese di gestire la situazione con estrema calma e lucidità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David fra addio e conferma: la Juve ha fissato il prezzo. C’è un ostacolo, però, che apre alla permanenza

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