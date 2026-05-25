Mercato Juve fallimentare, i numeri parlano chiaro: i casi David, Openda e Zhegrova saranno errori da non commettere più in futuro Mercato Juve, riscatto in bilico per Nico Gonzalez e Douglas Luiz: farebbero comodo a Spalletti? Come è andata la loro stagione Spalletti ora vuole una Juve vincente e competitiva: quali giocatori potrebbero arrivare in estate per migliorare il carattere Juventus Next Gen, Di Pardo ritorna sull’esperienza in bianconero: «Mi ha aiutato tanto. Un percorso fondamentale per un giovane che vuole crescere» Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin Juve, tra conferma e possibile addio. Una permanenza non è da escludere, ma c’è un particolare che apre alla separazione

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