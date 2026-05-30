smart city e infrastrutture digitali il ruolo dei data center in italia

Un nuovo rapporto evidenzia l’importanza dei data center nelle città italiane per sviluppare infrastrutture digitali e smart city. La rete di data center contribuisce alla gestione dei dati e ai servizi digitali, facilitando l’implementazione di tecnologie avanzate nelle aree urbane. La presenza di questi centri è essenziale per supportare le reti di comunicazione, la sicurezza informatica e l’efficienza dei sistemi pubblici. Attualmente, sono in corso investimenti e piani di sviluppo per potenziare questa rete a livello nazionale.

Come rendere le città italiane più smart, all’interno di un meccanismo processuale che ottenga non solo città intelligenti ma anche cittadini soddisfatti? E come la tecnologia può essere messa al servizio del bene comune, in un’ottica di progettualità? La premessa da fare è che la rinascita digitale che si sta presentando su scala mondiale presenta impatto sul cambiamento culturale, così come accaduto con le precedenti rivoluzioni industriali. Non solo la nuova rivoluzione dell’intelligenza artificiale ma il suo utilizzo in molteplici ambiti, dall’architettura al cinema, dalla telemedicina alla smart mobility, dal monitoraggio territoriale alla creazione dei data center. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Il segreto per costruire infrastrutture connesse | Alberto Mandrile | Smart Land Designer

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Le #SmartCity e le #SmartLand sono infrastrutture intelligenti pensate per migliorare la qualità della vita, l’efficienza dei territori e l’impatto sull’ambiente. Grazie all’ #IntelligenzaArtificiale, integrata con #Cloud, #IoT e le reti di nuova generazione #5G, le am x.com

progresso dopo che sono finalmente riuscito a correre, provando anche alcune infrastrutture fatte bene, reddit

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