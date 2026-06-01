Dasvidania Russia Vucic sposa Xi Cosa cambia per l’Ue

Il presidente serbo ha incontrato il leader cinese e si è unito a lui in matrimonio politico. La cerimonia si è svolta in modo ufficiale e pubblicizzato. La decisione potrebbe influenzare le relazioni tra l’Unione Europea e le due nazioni. Non sono state annunciate modifiche immediate nelle politiche, ma si teme un cambiamento nelle alleanze e nei rapporti diplomatici. La notizia ha suscitato reazioni tra gli analisti e gli osservatori internazionali.

I matrimoni politici iniziano e finiscono, ma il problema sono le conseguenze per gli altri alleati. Vucic molla Putin e abbraccia Xi? Durante la visita a Pechino, il presidente serbo ha lamentato i presunti tentativi europei di impedirgli di coltivare i legami con il principale investitore internazionale del suo Paese. Segno che il dado ormai è tratto, ma con un grande interrogativo che sorge nei palazzi di Bruxelles. Come proseguirà (se proseguirà) il percorso di allargamento europeo ai Balcani occidentali? Quali rischi potrebbero presentarsi in seno ad eventuali progetti eo finanziamenti cinesi in Serbia? Le relazioni tra Serbia e Cina. Le relazioni di partenariato strategico tra la Repubblica di Serbia e la Repubblica Popolare Cinese nascono nel 2009 e meno di 10 anni dopo già vengono elevate al livello di partenariato strategico. 🔗 Leggi su Formiche.net

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