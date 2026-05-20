Xi-Putin l' incontro a Pechino | Relazioni Cina-Russia a un livello senza precedenti E l’Ue pensa a Draghi o Merkel per trattare con Mosca
A Pechino, il presidente cinese e il presidente russo si sono incontrati per confermare la forza della loro collaborazione, sottolineando un legame che definiscono senza precedenti. Durante il vertice, i due leader hanno parlato di rapporti stretti, senza la necessità di visti tra i due paesi, e hanno espresso preoccupazione per possibili escalation in Medio Oriente. Nel frattempo, l’Unione Europea valuta figure di alto livello, come un ex presidente del Consiglio o un'ex cancelliera, per intraprendere dialoghi con Mosca.
Nel faccia a faccia a Pechino, Vladimir Putin e Xi Jinping ribadiscono la solidità del partenariato tra Mosca e Pechino tra Ulteriori ostilità in Medio Oriente sono "sconsigliabili". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping a colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin. Lo riporta Xinhua. Xi è inoltre tornato a chiedere un cessate il fuoco "completo". "Un cessate il fuoco completo è della massima urgenza, riprendere le ostilità è ancora più sconsigliabile e mantenere i negoziati è particolarmente importante", ha detto Xi a Putin. Xi Jinping ha aggiunto che la situazione in Medio Oriente si trova in un "momento critico", che la fine delle ostilità è "imperativa" e che una ripresa del conflitto sarebbe "inaccettabile". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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