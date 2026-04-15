Foggiani in difficoltà nasce uno sportello d' ascolto neutro | Ci rivolgiamo anche a chi subisce violenza

Stamattina, presso la Pinacoteca Il 9Cento di Foggia, si è tenuto il convegno “Nel cognome che ho scelto” – Dalla testimonianza all’azione, organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità UILA Foggia. Durante l'evento sono stati presentati i nuovi servizi dedicati alle persone in difficoltà, tra cui uno sportello d'ascolto neutro che si rivolge anche a chi ha subito violenza.

Si è svolto questa mattina, 15 aprile, presso la Pinacoteca Il 9Cento di Foggia il convegno “Nel cognome che ho scelto” – Dalla testimonianza all’azione, promosso dal Coordinamento Pari Opportunità UILA Foggia.Un incontro importante che ha visto la partecipazione di istituzioni, professionisti e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gruppi d'ascolto per prevenire la violenza di genere, nasce "Uno spazio tutto per me" All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genereFirenze, 6 marzo 2026 – Un nuovo punto di ascolto dedicato alle donne della comunità accademica prende vita all’Università di Firenze, con... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Foggia-Siracusa, vietato sbagliare: allo ‘Zaccheria’ va in scena la partita della vita; Crisi sulla dorsale adriatica, Salatto (Confindustria Foggia): La situazione rischia di paralizzare collegamenti fondamentali; Renzo Arbore: La Tv è in difficoltà, torniamo al varietà guardando ai social; Povertà energetica: oltre cinque milioni di italiani in difficoltà.