Un giocatore della Juventus ha segnato un gol decisivo con l’Italia Under 17, portando gli azzurrini a vincere contro l’Islanda nel girone europeo. Il gol, un sinistro preciso, ha permesso alla squadra italiana di mettere in sicurezza il risultato già nella prima metà del match. La partita è stata dominata dagli azzurrini, con il talento del calciatore juventino che ha spiccato nel primo tempo.

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© Juventusnews24.com - Gol di Corigliano con l’Italia Under 17, sinistro glaciale del fantasista bianconero: gli azzurrini volano nel girone europeo

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