Danimarca Frederiksen resta premier | trovato l' accordo per il nuovo governo dopo oltre due mesi
Dopo più di due mesi di negoziati, la leader socialdemocratica continuerà a ricoprire il ruolo di primo ministro. È stato raggiunto un accordo tra le forze di centro-sinistra, che include anche rappresentanti dei socialisti e altri partiti minori. La nuova coalizione si baserà su un’intesa condivisa per formare il nuovo governo, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo.
La premier uscente, e leader dei socialdemocratici danese, Mette Fredriksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centro-sinistra. Oltre due mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca e in seguito a molti negoziati, Fredriksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il partito Sf, il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi Moderaterna e De Radikale. Fredriksen ha incontrato il Re e la regina: "Ho comunicato che, dopo lunghe trattative, è possibile formare un governo", ha affermato Fredriksen, riporta l'agenzia di stampa danese Ritzau. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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