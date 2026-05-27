Premio Italo Calvino una cefaludese tra le finaliste del concorso letterario

Notizia in breve

Tra le finaliste della XXXIX edizione del Premio Italo Calvino c’è una scrittrice proveniente da Cefalù. La selezione è avvenuta tra numerose opere inviate, scelte dal comitato di lettura del premio. La vincitrice sarà annunciata durante la cerimonia di premiazione. La competizione coinvolge autori emergenti e affermati, con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti della letteratura italiana. Le opere finaliste sono state giudicate per originalità e qualità stilistica.