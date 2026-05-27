Premio Italo Calvino una cefaludese tra le finaliste del concorso letterario

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le finaliste della XXXIX edizione del Premio Italo Calvino c’è una scrittrice proveniente da Cefalù. La selezione è avvenuta tra numerose opere inviate, scelte dal comitato di lettura del premio. La vincitrice sarà annunciata durante la cerimonia di premiazione. La competizione coinvolge autori emergenti e affermati, con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti della letteratura italiana. Le opere finaliste sono state giudicate per originalità e qualità stilistica.

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Il Premio Italo Calvino annuncia le opere finaliste della XXXIX edizione, selezionate dal comitato di lettura del premio tra i 1.073 manoscritti partecipanti al bando e poi sottoposte al giudizio della giuria composta, quest’anno, da Maria Grazia Calandrone, Sebastiano Mondadori, Francesco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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