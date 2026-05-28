è di cernusco sul naviglio milano una delle finaliste della xxxix edizione del premio italo calvino

Una delle finaliste della XXXIX edizione del Premio Italo Calvino si trova a Cernusco sul Naviglio. La selezione è avvenuta tra 1073 manoscritti presentati al bando, scelti dal comitato di lettura. La comunicazione ufficiale è stata fatta a Torino il 27 maggio 2026. La finalista rappresenta una delle opere che hanno superato la fase di valutazione tra tutte le candidature arrivate.

comunicato stampa XXXIX edizione del Premio Italo Calvino annuncio dei testi finalisti Torino, 27 maggio 2026 Il Premio Italo Calvino annuncia le opere finaliste della XXXIX edizione, selezionate dal comitato di lettura del Premio tra i 1073 manoscritti partecipanti al bando e poi sottoposte al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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