Dopo la festa di apertura al Tala Beach, Daniela Santanchè ha dichiarato di aver lasciato l'evento alle 4 del mattino, precisando di non poter mancare. La politica si trovava in Versilia, dove ha preso possesso del suo nuovo locale. La stessa ha commentato la mancata presenza di una leader politica, affermando che, se fosse stata invitata, l’avrebbe messa in imbarazzo.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 1 giugno 2026 - "Ho staccato alle 4 del mattino, non potevo mancare". Daniela Santanchè presidia il suo nuovo "regno" in Versilia, il Tala Beach, il giorno dopo il party inaugurale che ha acceso i riflettori su Marina di Pietranta. In un'intervista rilasciata a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, l'ex ministra del Turismo traccia un bilancio tra impresa e politica, confermando il successo della nuova struttura ideata insieme al compagno Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena. Sì, successo: perché come racconta Santanchè, le tende "extravip" da 12mila euro a stagione sono già tutte esaurite. Inaugurato la notte scorsa a Marina di Pietrasanta in Versilia (Lucca) il Tala beach, "nuovo progetto balneare e di ospitalità", si spiega, ideato da Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena e Daniela Santanchè, 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Daniela Santanchè dopo la festa al Tala Beach: “Meloni non invitata? L’avrei messa in imbarazzo”

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