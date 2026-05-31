Daniela Santanchè ha aperto il Tala Beach in Versilia, lasciando il ruolo di ministra. Il nuovo stabilimento include lettini rossi, bar con cocktail e servizi di pubbliche relazioni. L’evento segna il trasferimento da incarichi istituzionali a un club di lusso sulla spiaggia. La cerimonia di apertura ha attirato attenzione locale e media. La struttura si trova sulla costa toscana e offre servizi di intrattenimento e relax ai clienti.

Via il ruolo da ministra, spazio ai lettini rossi, ai cocktail e alle pubbliche relazioni. Daniela Santanchè inaugura il Tala Beach in Versilia. Inviti e promozione affidati a Toti. Abbonamenti per la stagione da 12mila euro Daniela Santanchèsi lascia alle spalle il ministero e torna al mondo che conosce meglio: quello dell’imprenditoria, del lusso e delle inaugurazioni con dress code da aperitivo esclusivo. AMarina di Pietrasanta, nel cuore dellaVersilia, l’ex ministra del Turismo è il volto del nuovoTala Beach,stabilimento balneare nato sulle ceneri deiBagni FeliceeGenzianella. Mentre operai e tecnici corrono ancora tra divani da sistemare e palme da piantare, lei passa con naturalezza dai pantaloncini fluo da “capocantiere balneare” al vestito da sera per accogliere ospiti e amici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Daniela Santanchè inaugura il Tala Beach: dal ministero al club di lusso nelle spiagge della Versilia

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