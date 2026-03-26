Il Ministero del turismo ha annunciato che Giorgia Meloni assumerà temporaneamente la guida del dicastero in seguito alle dimissioni di Daniela Santanchè. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni o sui tempi di durata dell’incarico ad interim. La nomina è stata formalizzata attraverso un comunicato ufficiale.

ROMA – Giorgia Meloni assume la guida ad interim del Ministero del turismo, dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l’assunzione dell’interim del Ministero del Turismo”. E ancora: “Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell’interim. Il Presidente Meloni rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ministero del turismo: interim a Giorgia Meloni dopo le dimissioni di Daniela Santanchè

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